Kurz vor 15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, die Wehren hatten das Geschehen rasch im Griff. Laut Polizei haben Ersterhebungen ergeben, dass die ehemalige Küche des Anwesens im Bereich des Küchenherdes brannte. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine mehr im Wohnhaus. Laut dem Brandbild dürfte es sich um einen technischen Defekt des Dunstabzuges gehandelt haben.

Der Hauseigentümer wurde bei diesem Vorfall leicht verletzt und mit dem Verdacht auf Rauchgasverletzungen und Verbrennungen unbestimmten Grades im Gesicht sowie an den Händen mit dem Christophorus 2 in das Landesklinikum St. Pölten gebracht. Außerdem wurde der Nachbar, der ebenfalls Löscharbeiten mit dem Feuerlöscher durchführte, verletzt und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit dem Rettungsdienst Horn in das Landesklinikum Horn gebracht.

Die dort wohnhaften Kinder befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Wohnhaus, wurden jedoch vorsorglich mit dem Rettungsdienst Horn ebenfalls in das LK Horn zur Kontrolle gebracht.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.