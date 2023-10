Im Bezirk Horn: „Wohnen für viele fast unfinanzierbar“

Egal ob Hausbau, Wohnen zur Miete oder in einer Genossenschaftswohnung – Wohnen ist teuer geworden. Die NÖN hat sich im Bezirk Horn umgehört, wie hier die Situation ist.

Als für sehr viele Menschen „fast unfinanzierbar“ bezeichnet Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Andreas Riedl die Situation. Er erklärt, dass die Bodenversiegelung auch einschränkt und nicht mit einer Entspannung zu rechnen sei, solang die Energiepreise so hoch bleiben. Laut Riedl leiden besonders junge Menschen – und zwar aus allen Schichten –, die sich aktuell ihren Wohntraum realisieren wollen und etwas aufbauen wollen, unter der Situation. Die Arbeiterkammer ist momentan besonders stark mit Anfragen zum Thema Kredite und Kreditrückzahlungen konfrontiert. „Da ist es besonders schwierig, wenn zum Beispiel einer der beiden Kreditnehmer seinen Arbeitsplatz verliert. Dann kann das sehr problematisch werden“, schildert Riedl. Als Empfehlung kann er den Menschen nur raten, sorgfältig zu kalkulieren.

Von Seite der Banken spricht Manfred Hofbauer von der Sparkasse Horn davon, dass es gute und auch geförderte Angebote für Wohnbau- oder Sanierungskredite gebe. Herbert Klampfer von der Raiffeisen Bank Eggenburg erklärt, dass bei der Nachfrage nach Krediten – er sprach von einem Rückgang von 70 Prozent – der Markt stark eingebrochen sei. Als Ursache für die sinkende Nachfrage nach Wohnbaukrediten nannte Klampfer das gestiegene Zinsniveau und die KIM-Verordnung.

Laut Makler Karl-Heinz Drlo liegen besondere Probleme beim Hauskauf mit folgenden Adaptionen darin begründet, dass die Preise nicht nur bei Haus und Materialien teuer sind, sondern auch Kredite nicht mehr leicht vergeben werden. Drlo ist der Meinung, dass sich die Situation noch verschärfen und sich dann in zwei Jahren etwas entspannen wird. Vor allem die jungen Menschen sieht er von der Situation sehr belastet. Und: Auch er als Makler muss sich oft aufgrund der sehr hohen Preise als „verrückt“ bezeichnen lassen. Drlo schlägt vor, die Mehrwertsteuer für die Schaffung von Wohnraum abzuschaffen und nicht immer alles auf die grüne Wiese zu bauen, sondern leerstehende Gebäude im Ortsinneren zu beleben. „Außerdem bin ich überzeugt, dass sich auch die Banken etwas überlegen müssten“, sagt Drlo.

Dass von der aktuellen Situation nicht nur ärmere Schichten, sondern auch „die Mitte der Gesellschaft“ immer stärker betroffen ist, sagt auch Rudolf-Anton Preyer, Obmann des Vereins der Haus- und Grundbesitzer in den Bezirken Horn und Hollabrunn. Der Verein habe aufgrund der aktuellen Probleme wie Energie, Inflation, Leistbarkeit, Zinsen oder Finanzierbarkeit neue Vereinsmitglieder gewonnen. „Wohnungseigentümer und Wohnungssuchende seien teilweise verzweifelt, da ernst zu nehmende und praktikable politische Maßnahmen ausbleiben. Die Politik müsse jetzt die Weichen in der Wohnwirtschaft richtig stellen und auch sinnvolle Prioritäten natürlich auch für mehr leistbaren Wohnraum setzen. „Noch ist dies möglich, aber der Hut brennt bereits“, sagt Preyer.

Martin Bruckner, Obmann des Vereins Interkomm Waldviertel, sieht in der derzeitigen Situation vorwiegend beim Neubau Probleme wegen der gestiegenen Zinsen. „Viele haben auf variable Kreditzinsen gesetzt, wobei der Zinssatz vor wenigen Jahren bei 1 Prozent lag und derzeit auf 4 - 5 Prozent gestiegen ist. Auch die strengeren Regeln bei der Kreditvergabe spielen eine Rolle“, glaubt Bruckner. Die überhitzte Baukonjunktur habe bereits nachgelassen und zu leichten Preissenkungen geführt. Laut Bruckner hat ein führendes Fertigteilhaus-Unternehmen die Preise um fünf Prozent reduziert, da Rohstoffpreise gesenkt wurden und der Materialeinkauf günstiger geworden ist.

Durch Leerstand: Immobilien verlieren Wert

Die exorbitante Preissteigerung der vergangenen zwei bis drei Jahre beim Immobilienkauf habe sich wieder gelegt. „Die Nachfrage ist aber immer noch wesentlich höher als das Angebot. Daher rechne ich nicht mit einer weiteren Preissenkung, maximal mit einer Stabilisierung“, sagt Bruckner. Leerstehende Altbauten gebe es genug, sie sind aber nicht am Markt verfügbar. „Manche Besitzer verbinden persönliche Erinnerungen mit dem Haus, andere sehen sie als Geldanlage an. Ein leerstehendes Haus ist allerdings dem Verfall preisgegeben und verliert dadurch an Wert“, gibt Bruckner zu bedenken.

Damberger: „Jetzt nicht die Nerven verlieren“

Einer Herausforderung stehen seiner Meinung nach Nutzer von geförderten Wohnbauten gegenüber. „Bei manchen Nutzern ist die Darlehenstilgung noch offen, die Miete hat sich binnen zwei Jahren fast verdoppelt. Das kann selbst durch gestiegene Einkommen nicht aufgefangen werden“, so Bruckner.

Manfred Damberger von der Waldviertler Siedlungsgenossenschaft (WAV) hofft auf eine Erleichterung durch Unterstützung von Bund und Land im Bereich der Bestandsnutzungen – also nochmalige treffsichere Unterstützung durch vertiefte Subjektförderung. Aber auch die neuen Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung – noch 2023 – und ein Abgehen der EZB-Zinspolitik – weg von weiteren Erhöhungen bis hin zu Zinssenkungen – zumindest beginnend ab Mitte 2024 könnten die Situation entspannen.

Im gemeinnützigen Wohnbau erkenne er derzeit eine große Nachfrage nach Reihen- und Doppelhäusern. „Die sind die richtige Antwort auf die fehlenden Einfamilienhausprojekte, die durch die KIM-Verordnung kaum mehr finanziert werden können“, sagt Damberger. Wohnungssuchenden sei zu empfehlen, dass sie „auf keinen Fall die Nerven verlieren“. Auch wenn momentan die Situation angespannt sei, so könnten Gemeinnützige Wohnbauträger noch immer der beste Ansprechpartner für sicheres Wohnen in der Zukunft sein.