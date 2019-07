Wer kennt ihn nicht, den Obersthofmeister Seyffenstein aus der TV-Serie „Wir sind Kaiser“ (und aus dem Werbe-Fernsehen)? In der Sommernachtskomödie Rosenburg ist Rudi Roubinek in „Amadeus“ in höhere Ebenen aufgestiegen und gibt den Kaiser Joseph II.

NÖN: Ihre Karriere hat je eigentlich hinter der Kamera begonnen, erst mit „Wir sind Kaiser“ sind Sie dann so richtig ins Rampenlicht getreten. Welche ist die bessere Seite?

Rudi Roubinek: Die Bessere ist ohne Zweifel vor der Kamera, weil ich meistens die Dinge selber schreibe und da kann man dann das, was man sich ausdenkt, auch selber präsentieren und die Sache ist zu Ende gedacht.

Sie sind sehr erfolgreich mit den Sendungen „Wir sind Kaiser“ oder „Bist du deppert“, Formate, sie Sie ja selbst entwickelt haben und mit dabei sind. Ist das „Erfinden“ solcher Formate für das Fernsehen Ihr Hobby?

Roubinek: Nein, das ist ein Beruf, ein Hobby ist ganz was anderes, etwa meine Oldtimer.

Ist Ihr Beruf jetzt die Schauspielerei, das Theater?

Roubinek: Das kann man nicht trennen, nicht so sagen. Dadurch, dass ich so viel für das Fernsehen arbeite, ist Theater zwischendurch immer ganz wichtig, weil es die präzisere, die direktere Form der Kunst ist. Beim Theater kann man nichts wiederholen. Wenn man etwas falsch herausgesagt hat, ist es gesagt. Beim Fernsehen kann man es wiederholen, eine andere Einstellung drehen. Im Theater muss man jetzt, in diesem Augenblick auf die Kollegen reagieren, muss mit ihnen jetzt interagieren, in Echtzeit, ohne Möglichkeit zu Wiederholungen.

Nun sind Sie zum ersten Mal auf der Rosenburg …

Roubinek: Nicht ganz, ich war schon einmal als Trauzeuge hier, auch in der Greifvogelschau, aber auf der Bühne hier ist es das erste Mal.

Wie haben Sie sich in die Gemeinschaft, in Ihre Rolle als Kaiser Joseph II. hier hineingefunden?

Roubinek: Ich glaube, ich kann im Namen aller sprechen: Es ist ein großartiges Ensemble, was die Schauspielerei ebenso anlangt wie die Kollegialität. Es ist alles wahnsinnig harmonisch. Ich könnte mich nicht erinnern, dass irgendwann mit irgendwem schon einmal ,gehagelt‘ hätte. Ich fühle mich sehr wohl. Meine Rolle als Kaiser ist natürlich schon etwas anderes als der Seyffenstein im Fernsehen. Joseph II. ist ja eine historische Figur, hat fast 250 Jahre vor unserem Fernseh-Kaiser regiert. Es ist eine spannende Rolle, eine witzige. Ein Mensch abseits von allen und von allem. Wenn er kommt, steht immer alles parat, dann gibt er irgendwelche dilettantische Anweisungen, die befolgt werden müssen. Aber ansonsten nimmt er ja auf das Schicksal der handelnden Personen keinen Einfluss.

Kannten Sie das Stück Peter Shaffers bzw. den mit acht Oscars ausgezeichneten Film „Amadeus“ von Milos Forman?

Roubinek: Ich muss ehrlicherweise zugegeben, ich wusste nicht, dass es dieses Drama gibt, aber den Film habe ich selbstverständlich gekannt. Die Erzählweise ist natürlich auf der Bühne eine andere, weil Mozarts Gegenspieler Antonio Salieri nicht wie im Film zu einem Beichtvater spricht, sondern selbst mitspielt und die Handlung auch kommentiert. Dadurch kann man Sachen sehr vorantreiben. Das finde ich sehr gut.

Ist der Erfolg aufgrund des Bekanntheitsgrades des Stückes, der handelnden Personen und der Schauspieler programmiert?

Roubinek: Ich hoffe es. Ich finde das Stück einfach großartig. Und ich finde es sehr mutig, dass sich Intendantin Nina Blum für dieses Stück entschieden hat. Es ist vor allem vor der Pause sehr, sehr lustig, im zweiten Akt dann eher dramatisch. Trotzdem insgesamt gesehen sehr anspruchsvoll, keine ganz leichte Kost. Und ich sag’s noch einmal: Es ist schön, hier zu spielen.