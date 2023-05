Viele Gags und Lokalkolorit

„Was macht ein Goldfisch in der Fahrschule"?“ Diese Frage stellte sich die Theaterguppe der Katholischen Jugend Pernegg. Eine Antwort wurde nicht gefunden, dafür aber ein gleichnamiges Theaterstück, das bei der Premiere am 19. Mai im Gasthaus Schillinger in Nödersdorf für ein volles Haus, viele Lacher und Beifallstürme sorgte, nicht zuletzt deshalb, weil die junge Schauspieltruppe auch sehr viel Lokalkolorit einfließen ließ.

Der Inhalt ist schnell erzählt: Für eine Mietwohnung interessieren sich zwei Mieter. Fahrlehrer Peter Bergmann (Lukas Schopf) , der seine (mäßig erfolgreiche) Fahrschule hier einrichten möchte und seine Gattin Karin (Magdalena Leitgeb), die mit ihrer Tierarztpraxis einziehen möchte. Man einigt sich, Turbulenzen, Verwechslungen und Zwist sind jedoch vorprogrammiert. Und als dann auch noch der (vielleicht schwerhörige) Opa und AC/DC-Fan auftaucht, weil es „im Heim Probleme mit der Musi gegeben hat“, ist das Chaos perfekt.

Die Katholische Jugend Pernegg kann sich freuen. Verfügt sie doch über Routiniers und Neulinge gleichermaßen, die sich die Bühne teilen. Die unterschiedlichen Charaktere werden hervorragend umgesetzt und dargestellt, auch wenn der „Bürgemeister Hugo“ (Thomas Herzan) von Anfang an nicht gut auf die Frauenwelt zu sprechen ist, was ihm vielleicht ein paar Sympathiepunkte kostet, so weiß seine Gattin Lotte (Lena Sperber) schließlich doch, wie sie ihren Hugo kleinkriegt. Und auch Vermieter „Carsten“ (Denis Neumeister) ist zu (fast) allem bereit, dass nur die Mama nichts „davon“ erfährt, obwohl mittlerweile ohnehin schon ganz Nödersdorf alles auf Facebook gesehen hat. Ein absoluter Publikumsliebing ist der (schwerhörige) Opa, dargestellt von Stefan Schmid, der voll in seiner Rolle aufgeht. Ein schmucker Aufputz sind die beiden Fahrschülerinnen (Sylvia Pöppl und Christina Schmid), die nicht nur auf der Suche nach der begehrtern Fahrlizenz sind.

Mit Lena Sperber, Magdalena Leitgeb und Thomas Herzan sind drei „Neue“ im Team. Zu diesen Neuzugängen ist nur eines zu sagen: Hoffentlich haben sie Gefallen gefunden, an den Brettern, die die Welt bedeuten, denn ihr schauspielerisches Talent konnte auf jeden Fall überzeugen. Sie wären auch bei weiteren Produktionen sicher eine Bereicherung.

Wer einige Stunden vom Alltag abschalten und an den Geheimnisse und Zukunftsperspektiven der Pernegger Umgebung teilhaben möchte, der ist am Samstag, 27. und Sonntag, 28. Mai, jeweils ab 20 Uhr, im Gasthaus Schillinger an der richtigen Adresse und wird hier auch erfahren, ob in Zukunft Kapitänspatente am Nödersdorfer Teich vergeben werden, ober ob dort doch eine Auffangstation für gestrandete Orca-Wale eingerichtet wird.

