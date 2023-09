Maigen: „Headiab“ sind wieder unterwegs

„Hippie-Alarm“ im Maigener Theater: „D’Headiab“ begeistern unter der Leitung von Maria Kemeter bereits seit über zehn Jahren auf den berühmten Brettern, die die Welt bedeuten ihr Publikum. Und auch heuer knüpften die Akteure mit ihrem Auftritt nahtlos an die Erfolge der Vorjahre an.

Auf der überdachten Open-Air-Bühne hinter dem Dorfgemeinschaftshaus entpuppte sich die neu zugezogene Hippie-Oma als die Jugendliebe von Opa Felix, was dessen Schwiegersohn Sepp gar nicht schmeckt. Turbulent wird es aber erst, als Sepps Sohn Josch sich in die Hippie-Enkelin Butterfly verschaut. Das Publikum wird gedanklich in das Stück gezogen, hat viel Spaß am Wiedererkennen von Alltäglichem und unterhält sich mit den Pointen erstklassig. Die Theatergruppe Maigen kann auf erfolgreiche Tage und Aufführungen zurückblicken und forderte die Lachmuskel des Publikums mit der Komödie schon bei der Premiere wieder heraus, denn alle Akteure haben eine besondere Passion für die Schauspielerei. Ihr Talent stellten Christine Steinbrecher, Reinhard Graser, Daniela und Markus Wögerer, Nathalie Nahodil, Roman Kurz, Susanne Matejka und Tobias Kemeter nun unter Beweis.

Buch und Regie führt Maria Kemeter. Mit dabei humorvolle Dialogen, die von den insgesamt acht Darstellern gekonnt und lebendig interpretiert werden. Nächste Vorstellungen: Freitag, 8. September, und Samstag, 9. September, jeweils 19.30 Uhr. Eintritt: freie Spende. Reservierung unter 0677/64309240.