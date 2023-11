Endlich wieder ein „Spektakel“ auf der Garser Bühne

„Es ist kaum ein Stein auf dem anderen geblieben“, sagt Andrea Gröschel, Gründungsmitglied der Theatergruppe „Spektakel“ und deren Obfrau. „Wenn wir heuer nicht spielen würden, wäre es wohl das ,Aus' gewesen.“ Aber das wollte man nach langen Diskussionen doch nicht, denn „die Leute warten ja darauf“. Und sie mussten ohnehin schon lange warten, denn zuletzt spielte man 2019 („Willkommen in Niedernonndorf“) und zählte bei sieben Aufführungen fast 1.200 Besucher.

Dabei schien das Ende der Theatergruppe nach über dreißigjährigem Bestehen bereits beschlossene Sache: Eine allgemeine Spielmüdigkeit der langjährigen Akteure, die Corona-Pandemie und nicht zuletzt Probleme mit dem Aufführungsraum sorgten für eine vierjährige Pause. Der war in den Anfangsjahren der ehemalige Boccaccio-Saal des Dungl-Zentrums, ab 2003 wurde mit dem neuen Festsaal der damaligen Sporthauptschule eine neue Bleibe gefunden. Heuer schien auch dieser Ort zu „wackeln“, das Angebot, in die neue Veranstaltungshalle zu übersiedeln, musste man ablehnen. „Der große Saal wäre viel zu groß für uns gewesen, der kleine im Obergeschoß zu klein“, erklärte Gröschel. Also habe man sich mit der Gemeinde und der Sportmittelschule wieder auf den bewährten Festsaal geeinigt, für den auch das Bühnenequipment passt.

Die langjährige Garser Lustspiel-Tradition wird heuer mit frischen Kräften fortgesetzt. Beim Regiedebüt von Florian Stöger, einem Horner mit Gars-Bezug, der schon einige Male auf der Spektakel-Bühne stand, sind von den „Alten“ nur mehr Andrea Gröschel und Bernhard Hauer (Gröschel: „Ohne ihn, Robert Kaltschik und Martin Wittmann hätten wir den Neustart nicht geschafft!“) und vom letzten Mal Mario Hackl, Christian Höfer und Theresa Schubert dabei. Mit Daniel Kletzl aus Franzen von der Theatergruppe der Landjugend Pölla, Angelika Offenberger und Sonja Pietron aus Burgerwiesen stehen gleich drei Neue auf der Bühne und hoffen auf kräftigen Applaus.

„Der Frauenheld“ heißt die Komödie, die in einer Studenten-WG mit zwei Männern spielt: Während Mario die Unabhängigkeit und die Lust am Leben genießt, ist Stefan mehr der häusliche und belesene Typ. Konflikte sind da bereits vorprogrammiert, vor allem, da Marios nächtliches Treiben nicht nur den WG-Segen schief hängen lässt, sondern auch die Nachbarn auf ihn hetzt. Als plötzlich Marios Vater von zu Hause ausziehen muss und mit Sack und Pack vor der Tür steht, bekommt die WG einen neuen Mitbewohner ...

Premiere ist am 10. November um 19.30 Uhr, weitere Spieltermine sind die Freitage 17. und 24. und die Samstage 11., 18. und 25. (jeweils um 19.30 Uhr) sowie die Sonntage 12. und 19. November um 15 Uhr. Kartenvorverkauf ist in der Apotheke Gars, die Preise bleiben gegenüber dem letzten Mal unverändert: 12 bzw. 15 Euro in der 1. bzw. 2. Kategorie, Kinder bis 15 Jahre zahlen die Hälfte.