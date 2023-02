Burg Gars: Einmal auf der Opernbühne stehen…

Werbung

Mehrere hundert Mitwirkende sorgen im „Opernhaus des Waldviertels“ jedes Jahr dafür, dass dem Publikum in der Burg Gars ein atemberaubendes Musiktheater-Erlebnis geboten werden kann.

Einen essenziellen Beitrag zum Bühnengeschehen leisten die zahlreichen Statisten aus Gars und der Region. Auch für Giuseppe Verdis Meisterwerk „Aida“, das diesen Sommer gezeigt wird, suchen Intendant Johannes Wildner und Geschäftsführerin Bianca Erlinger engagierte junge Menschen zur Verstärkung des Bühnenensembles. Mitzubringen ist vor allem eins: Leidenschaft und Neugier für die Oper.

Mit internationalen Stars auf der Bühne stehen

Wenn sich die Babenberger Burg Gars im Juli und August in den berühmten ägyptischen Tempel am Nil zur Zeit der Pharaonen verwandelt, dann nur durch den Einsatz zahlreicher Sänger, Musiker, Statisten sowie Helfer vor und hinter den Kulissen. Für das Bühnengeschehen rund um die tragische Liebe der äthiopischen Prinzessin Aida und des ägyptischen Heerführers Radamès sucht die Oper Burg Gars in den kommenden Wochen bis zu 15 Statistinnen und Statisten, die im Sommer mit dem Sänger-Ensemble interagieren werden.

„Die Mitwirkung als Statistin oder Statist in unserer ,Aida’ macht es möglich, Theaterluft in einer international beachteten Opernproduktion zu schnuppern und mit weltweit renommierten Opernstars auf der Bühne zu stehen“, hebt Intendant Wildner hervor.

Wie Erlinger betont, sucht die Oper Burg Gars auch noch in anderen Bereichen Verstärkung für die heurige Saison: „Neben der Statisterie stehen auch im Produktions- und Kartenbüro am Hauptplatz attraktive Praktikumsstellen bereit – ein spannendes Einsatzgebiet speziell für kulturinteressierte junge Menschen!“

Gars bietet Uraufführung der „Carmina Austriaca“

Insgesamt wartet in der Oper Burg Gars heuer ein Jahresprogramm in einem noch nicht da gewesenen Umfang: Herzstück sind die zehn Aufführungstermine von Giuseppe Verdis großer Oper (Premiere am 15. Juli, letzte Vorstellung am 5. August). Daneben warten Veranstaltungshighlights wie „Die Seer“, die Kabarettisten Thomas Stipsits, Gery Seidl oder Omar Sarsam, JOSH. oder Otto Lechner als Solist bzw. gemeinsam mit seiner Gattin, der Schauspielerin Anne Bennent. Eine Besonderheit unter den Eigenproduktionen ist das Chorkonzert „Carmina Burana & Carmina Austriaca“ am 2.September. Mit „Carmina Burana“ hat Carl Orff einen Leuchtturm im globalen Konzertleben geschaffen.

Als österreichisches Pendant hat das Land NÖ den Schriftsteller und Musikhistoriker Michael Korth sowie den Komponisten Gerald Wirth beauftragt, Österreichs mittelalterliche Minnegesänge neu hörbar zu machen. Das Ergebnis: die „Carmina Austriaca“, ein Werk, das in Gars uraufgeführt wird. Gemeinsam mit „Carmina Burana“ ist ein kolossaler Chorabend garantiert.

