Liebeskomödie auf der Rosenburg

„Die Sommernachtskomödie Rosenburg wird ihr Publikum in der achten Saison mit einer brillanten Komödie, die jedes Theaterherz höher schlagen lässt, begeistern“, verspricht Intendantin Nina Blum. Die Story um den Jung-Autor Will Shakespeare, der eine Schreibblockade hat, die sich erst löst, als er sich in die wunderschöne Lady Viola verliebt, die allerdings einen anderen heiraten sollte und sich in Shakespeares Theatergruppe einschleicht, ist eine Geschichte, in der Fiktion und Wirklichkeit fließend ineinander übergehen. Die schon aus früheren Jahren bekannten Schauspieler wie Elisabeth Engstler, Curdin Caviezel, Wolfgang Lesky oder Soi Schüssler sorgen mit neuen Kräften für einen vergnüglichen Abend.

Gespielt wird unter der Regie von Marcus Ganser in der überdachten und somit regensicheren Rundbühne vor der Rosenburg ab Donnerstag, 22. Juni (Premiere, Generalprobe am 21. Juni), bis Sonntag, 6. August, immer am Freitag, Samstag (Beginn jeweils 19 Uhr) und Sonntag (Beginn 18 Uhr).