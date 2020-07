Nachdem die ÖVP bei der vergangenen Gemeinderatssitzung vom Dringlichkeitsantrag der SPÖ bezüglich „Gutscheinaktion für die Eggenburger Wirtschaft“ (die NÖN berichtete in der Vorwoche) „überrumpelt“ worden war, scheint die Sache jetzt definitiv klar: Die von der SPÖ gewünschte Gutscheinaktion darf die Stadtgemeinde Eggenburg als Sanierungsgemeinde nicht durchführen. Das ergab eine Anfrage, die Wirtschafts-Stadtrat Martin Neugebauer (ÖVP) bei der zuständigen Abteilung des Landes gestellt hatte.

Aus Sicht der ÖVP ärgerlich: „Diese Information hätte mit hinreichender Vorbereitung und Abstimmung mit unserer Fraktion auch im Vorfeld der Gemeinderatssitzung eingeholt werden können. In dem Fall sind wir unvorbereitet damit konfrontiert worden – weshalb wir ja auch den Antrag auf Aufnahme in die Tagesordnung abgelehnt haben“, sagte Neugebauer. Die Stadtgemeinde Eggenburg sei um die Eggenburger Wirtschaft im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr bemüht, sagte Neugebauer. So habe man auf Initiative von Vizebürgermeister Josef Kirbes in Zeiten des Lockdowns die regionale Plattform „Kauf ein – daheim!“ gestartet. Diese Werbeplattform wurde sämtlichen Firmen mit Zustell-, Bestell- und Lieferservice auf sämtlichen Kanälen der Stadtgemeinde kostenfrei zur Verfügung gestellt.

SPÖ: Suche nach neuen Ideen läuft bereits

SP-Stadträtin Birgit Schrottmeyer bestätigte, dass die ursprüngliche Gutschein-Idee der SPÖ nach der Sitzung des Wirtschaftsausschusses vom 1. Juli „vom Tisch“ sei, das müsse man so akzeptieren. Aber: „Wir werden uns überlegen, wie wir dennoch ein Zeichen für die regionale Wirtschaft und die von der Coronakrise betroffene Bevölkerung setzen können“, sagte Schrottmeyer.