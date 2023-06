Wie arbeitet man in der EU?

Zu einem Informationsabend mit Alexander Bernhuber über die Arbeit im EU-Parlament lud die Bezirksbauernkammer Horn am 15. Juni in den Widdersaal.

Alexander Bernhuber zog 2019 mit über 30.000 Vorzugsstimmen ins EU-Parlament ein, wo er nun als eines von 88 Mitgliedern im Umweltausschuss tätig ist.

Er gab einen kurzen Einblick in die Zusammensetzung der Parteien im EU-Parlament und zeigte auf, wie schwierig es in der aktuellen Situation oft sei, bei den Abstimmungen Mehrheiten zu bekommen. Weiters stellte er dar, wie der Arbeits- und Sitzungsalltag für einen Abgeordneten aussieht und wie lange es dauert, bis ein Gesetz alle Gremien vom ersten Vorschlag in der EU-Kommission bis zur Beschlussfassung durchlaufen hat. „Der Prozess läuft sehr langsam, zwei Jahre sind da ganz normal“, erzählte Bernhuber.

Themen, die auch im Anschluss an seinen Vortrag noch für Diskussionsstoff sorgten, waren die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, deren unterschiedliche Kategorien sowie die Dokumentations- und Aufzeichnungspflicht. Mit seinem Statement „Das Argument, wir müssen den Green Deal erreichen, lassen wir nicht gelten, wenn es für unsere Bauern nicht umsetzbar ist“, vertrat Bernhuber klar seinen Standpunkt und verwies weiter darauf, „Handwerkliche Fehler in Gesetzesentwürfen können wir nicht akzeptieren.“

Weitere angesprochene Themen waren die hohen Produktionsstandards, die in Österreich gegenüber anderen Ländern enorm „in die Höhe geschraubt werden“, die Haltung von Freilandhühnern und Photovoltaik im Freilandbereich oder die Strompreistarife für die Landwirtschaft.

Eine Problematik, die Interessen der österreichischen Bauern europaweit zu vertreten sieht Bernhuber darin, dass sich nur wenige Agrarier in Österreich finden die bereit sind, nach Brüssel zu gehen. „Zukunftsperspektiven sind für unsere Betriebe wichtig. Daher ist es auch wichtig, zur Europawahl zu gehen, um mitbestimmen zu können“, richtete der EU-Parlamentarier einen Appell nicht nur an seine Berufskollegen.

Herbert Hofer, Obmann der Bezirksbauernkammer Horn, dankte Bernhuber für die interessanten Ausführungen. Der Abend bildete den Abschluss einer Veranstaltungsreihe, deren vorangegangene Termine sich mit Pflanzenschutz und Tierhaltung beschäftigt hatten.

Für Alexander Bernhuber ging es am nächsten Tag für eine Woche dienstlich in den Regenwald nach Brasilien.