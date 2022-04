70 Jahre Blasmusikverband: Eine Kapelle für alle Fälle

Werbung

Auf eine lange Tradition blickt die Blasmusik in Theras zurück. Hier gab es bereits in den Jahren 1910 und 1911 eine Blasmusikgruppe. Offiziell gegründet wurde die Trachtenkapelle Theras dann 1926.

Nach einer Unterbrechung während des Zweiten Weltkrieges begann ab 1945 der Aufschwung der Trachtenkapelle. Es wurden kirchliche Feste und auch Theateraufführungen musikalisch umrahmt. Im Jahr 1964 trat die Musikkapelle Theras dem Niederösterreichischen Blasmusikverband bei. Zu diesem Zeitpunkt war bereits die Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Hollabrunn aktiv, daher schloss sich die Musikkapelle dieser Bezirksorganisation an. Seit dem Jahr 1976 wurde in regelmäßigen Abständen ein Kirtag abgehalten.

Als einzige Musikkapelle in der Marktgemeinde Sigmundsherberg wird stets versucht, das gesamte Gemeindegebiet kulturell zu bereichern. Dies geschieht auch, um mehr jungen Leuten die Musik näher zu bringen und eventuell für Musiker-Nachwuchs in der ganzen Gemeinde zu sorgen.

Frühlingskonzert am 9. April ist der Höhepunkt

Die Teilnahmen an den Marschmusik- und Konzertbewertungen sowie an Weisenblasen- und Kammermusikwettbewerben der BAG Hollabrunn sind der Trachtenkapelle ein großes Anliegen – wobei zumeist großer Erfolg und Zuspruch erreicht wurde. In den Jahren 1996, 2006 und 2016 wurde außerdem das Bezirksblasmusikfest mit Marschbewertung in Theras veranstaltet.

Für heuer ist auch wieder ein Frühjahrskonzert geplant. Dieses wird am Samstag, den 9. April, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Theras stattfinden. Aktuell hat der Verein 31 Mitglieder, wobei rund drei Viertel davon in Theras wohnen oder von hier abstammen. Jährlich werden 30 bis 40 Ausrückungen getätigt. Wobei das Repertoire von kirchlichen Veranstaltungen bis hin zu den Konzerten und Bewertungen reicht.

