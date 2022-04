Abwechslungsreiches Konzert: Alle Facetten gezeigt

Werbung

Nach einer zweijährigen Pause ließen die Trachtenkapelle Theras und die Theraser Youngstars wieder ordentlich aufhorchen.

Von der Trachtenkapelle Theras wird nichts anderes erwartet als hochklassige Blasmusik. So auch beim 29. Frühjahrskonzert im Kulturzentrum. Hier wurde ein rundum facettenreiches Konzert, das mit Märschen, Polkas, Walzer und Ohrwürmern auf der ganzen Linie überzeugte, geboten.

Dabei hatten die Dirigenten Rudolf Leb und Christian Ludl für dieses Konzert durchwegs schwierige Stücke aus dem Notenschrank gezaubert, die nur mit guten Holz- und Blechbläsern gespielt werden können. Egal, welches Genre die Musiker auch intonierten, die verschiedenen Klangfarben standen dabei immer im Vordergrund. Die Kapellmeister erwiesen sich in den gut zwei Stunden des Konzertes als stets fordernde Dirigenten. „Diese Kapelle spielt hochklassige Blasmusik mit sehr guter Intonation“, lobte Stefan Stift von der BAG Hollabrunn, das wurde dann auch gleich zu Beginn mit der feierlichen Wiener Opernballfanfare von Karl Rosner deutlich. Die Märsche „Marcha de Libertad“ von Gerald Ranacher und „Kaiserin Sissi“ von Timo Dellweg führten direkt in die Herzen der Besucher. Emotional kündigte Moderatorin Bettina Steininger den Choral „Gebet für die Ukraine“ von Mykola Lysenko für die anwesenden Hilfesuchenden aus der Ukraine in der Gemeinde an. Mit den „Variationen des lieben Augustins“ schickten die Musiker die Besucher in die Pause.

Reichlich Abwechslung bot die Trachtenkapelle mit den 30 Musikern im zweiten Konzertteil. Der Marsch „Blasmusik, mein Leben“, die Polka „Meine Liebste“ und „Heublumen-Polka“ waren durchwegs bekannte Melodien. Das Konzert klang im offiziellen Teil mit „The Wellerman comes“ aus. Zugaben – schon klar bei dem tosenden Applaus – gab es zwei. Den Marsch „Salute a Luxemburg“ und „Klingendes Theras“.

Bürgermeister Franz Göd bezeichnete das Frühjahrskonzert als Highlight im Musikleben der Gemeinde und war einfach nur stolz darauf, solch eine hochwertige Kapelle in der Gemeinde zu haben. Neben den erfahrenen Musikanten begeisterten die Theraser Youngstars unter der Leitung von Stephanie Stift bei ihrem ersten Auftritt am Beginn des Konzerts. Traditionell wurden vor großem Publikum Ehrungen und Auszeichnungen überreicht. Der Erlös des Frühlingskonzertes über rund 1.100 Euro wird für die Ukrainehilfe an „Nachbar in Not“ übergeben.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.