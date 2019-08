Ein 48-jähriger Landwirt aus Theras befand sich während eines starken Gewitters hinter seinem Anwesen in einer landwirtschaftlichen Zugmaschine, als es nach seinen Angaben plötzlich fürchterlich krachte. Er lief sofort in den Hof seines Anwesens und sah, dass ein Blitz in das Dach des angrenzenden Stadels am Bauernhof unmittelbar zuvor eingeschlagen hatte. Rauch stieg aus der Einschlagstelle auf, daraufhin verständigte der Mann die Feuerwehr.

Die FF Theras kam mit 24 Mitgliedern und zwei Fahrzeugen und löschte rasch den Glimmbrand am Dachstuhl.

Der Sachschaden am Gebäude ist als gering einzuschätzen, meldet das Bezirkspolizeikommando Horn. Der Schaden an der elektrischen Anlage des Bauernhauses dürfte allerdings wesentlich höher sein, da im Zählerkasten sämtliche Sicherungen ausgelöst hatten. Bei dem Versuch, den Fehlerstromschalter wieder in Betrieb zu nehmen, schlugen Funken aus dem Zählerkasten.

Vorbeifahrende sahen den Holzbrand



Das kurze, aber heftige Unwetter löste auch in Kattau einen Blitzeinschlag aus, der Schadholz entzündete. Die Stämme lagerten neben der Landstraße. Den Brand entdeckten vorbeifahrende Fahrzeuglenker auf der L 1201 in der Nähe der Kreuzung zur LB 45.

Zahlreiche Wehren rückten aus dem Abschnitt Eggenburg zur Brandbekämpfung aus. Die FF Pulkau (Bezirk Hollabrunn) kam zur Unterstützung. Der Einsatz dauerte bis in die späten Abendstunden.

Personen wurden keine verletzt, berichtet das Bezirkspolizeikommando. Ein weiterer Sachschaden über das verbrannte Holz hinaus entstand nicht. Feuerwehrkräfte regelten den Verkehr auf der kaum befahrenden Verbindungsstraße zwischen der LB 45 und der Ortschaft Kattau.