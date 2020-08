Ein Pkw hat sich auf der L 58 überschlagen: Diese Meldung erreichte die Freiwillige Feuerwehr Thunau am Kamp am Sonntagabend, diese rückte mit Kommandofahrzeug und Tanklöschfahrzeug aus. Das Auto war aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen und ist im angrenzenden Wald auf dem Kühlergrill stehend und an einem Baum angelehnt zum Stillstand gekommen.

Die FF-Mitglieder erkundeten und sicherten die Einsatzstelle ab, danach bauten sie einen Brandschutz auf. Der Rettungsdienst versorgte zu dem Zeitpunkt bereits den Pkw-Fahrer.

Die FF Thunau forderte zur Bergung des Fahrzeuges die Hilfe der FF Wolfshoferamt im Bezirk Krems an; nachdem die Polizei das Fahrzeug freigegeben hat, wurde es mit einer Seilwinde wieder aufgestellt, geborgen und gesichert abgestellt. Die Wehren nahmen die Bindung der ausgelaufenen Betriebsmittel vor und entfernten die Fahrzeugteile von der Straße. Der Einsatz dauerte fast eineinhalb Stunden. Die bezirksübergreifende Zusammenarbeit der beiden Feuerwehren sei einwandfrei verlaufen, teilt die FF Thunau mit.