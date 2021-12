Thunau: Brand brach in Küche aus

Gegen 8.45 Uhr wurden die Florianis alarmiert. Beim Eintreffen in der Schimmelsprunggasse in Thunau zeigte sich, dass der Brand in einer Küche ausgebrochen war.

Die Thunauer Wehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle, ihre Kollegen aus Gars und Zitternberg stellten eine Zubringleitung her und hielten Rettungstrupps bereit. Mit einem Atemschutztrupp wurde der betroffene Bereich noch mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und die Möbel ins Freie gebracht.

Mittels Druckbelüfter wurde der Bereich dann noch rauchfrei gemacht. Verletzt wurde bei diesem Brand niemand.