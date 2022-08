Hauptschule Horn: Suche nach Schulkollegen nach 70 Jahren

Beim Durchblätern alter Fotoalben fielen Eleonore Trnka (geborene Fuchs) aus Thunau auch die Bilder eines Klassentreffens in die Hände.

Vor 70 Jahren schloss sie die Hauptschule in Horn ab und erinnert sich: „Danke posthum an unsere Lehrerschaft, die den Grundstein für unser Wissen und Benehmen legte! Ich erinnere mich an die strenge Frau Faltis, den Junglehrer Bauer und den Direktor Höchtl, dem ich heute noch für die Literaturstunden dankbar bin, die wir bei ihm hatten.“

Diese haben scheinbar auch Spuren hinterlassen, denn Eleonora Trnka schrieb und schreibt noch immer Gedichte und Verse, in denen sie auch das Benehmen der ehemaligen Gäste des Dungl-Zentrums, wo sie beschäftigt war, in launiger Form „aufs Tablett bringt“.

Elly Fuchs wurde in Gmünd geboren, wo sie auch die erste Volksschulklasse besuchte. Anschließend zog sie mit ihren Eltern nach Sigmundsherberg.

Die rüstige Pensionistin arbeitet gerne im Garten oder trifft sich mit Bekannten im Kaffeehaus.

„Auch gegen ein Treffen mit den ehemaligen Klassenkameraden hätte ich nichts einzuwenden,“ bedauert sie, dass sich die anfänglich regelmäßigen Klassentreffen mit den Jahren weniger wurden und schließlich ganz aufgehört haben. „Ich würde mich freuen, wenn sich jemand meldet, der sich noch an mich erinnern kann. Meine Nummer: 02985/2989.“

