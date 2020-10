In dieser besonderen WG leben Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen gemeinsam mit verschiedenen Tieren. Durch deren Zuwendung und Unvoreingenommenheit lernen die jungen Menschen, besser mit ihren Problemen umzugehen. Die Tiere seien tolle Mitbewohner, die den Kindern Liebe und Zuwendung schenken und ihnen dabei helfen, sich in schwierigen Situationen zu beruhigen, sagt Birgit Ledwinka vom SBZ Allentsteig. „Mit der Unterstützung von Fressnapf können wir unseren tierischen Mitbewohnern etwas Gutes tun“, ergänzt sie. Denn ein Siegerscheck über 1.250 Euro von Fressnapf wurde im Rahmen der Aufzeichnung einer TV-Sendung, die am 4. Oktober ausgestrahlt wurde, übergeben.

Videodreh als "tolle Sache"

Die Kinder und Jugendlichen sowie deren Betreuer seien über die Auszeichnung „total glücklich“, erzählt Ledwinka der NÖN. Man habe sich auf Anregung von Kathrin Ernst erstmals für einen Bewerb wie diesen angemeldet und nicht damit gerechnet, gleich zu gewinnen. Der Videodreh für die TV-Sendung sei dann für alle Beteiligten eine tolle und spannende Erfahrung gewesen – und auch das TV-Team sei von der in Engelsdorf geleisteten Arbeit begeistert gewesen. Derzeit werden hier zehn Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 hier vollstationär betreut, ein weiteres Mädchen teilstationär.

"Tiere tun Kindern einfach gut"

In der Wohngemeinschaft leben Katzen, Hühner, Achatschnecken und Fische gemeinsam mit den Jugendlichen. Und fünf Therpiebegleithunde unterstützen die Betreuer bei ihrer Arbeit in der WG. Auch wenn die Arbeit der Betreuer sehr herausfordernd sei, so biete das Anwesen in Engelsdorf und die Arbeit mit den Tieren die ideale Möglichkeit, den Kindern und Jugendlichen, zu helfen: „Tiere werten nicht. Man merkt einfach, dass den Kindern der Kontakt mit den Tieren gut tut“, sagt Ledwinka. Was sie sich für die Zukunft wünscht? „Dass Leute, die nicht so sehr in unsere Arbeit involviert sind, mehr Verständnis für unsere Kinder und Jugendlichen aufbringen. Denn sie müssen oft einen Rucksack mit sich tragen, für den sie selbst nichts können“, sagt sie.

Durchgeführt wird dieser Awards von „Fressnapf“ im Rahmen der Initiative „Tierisch engagiert“, um das Zusammenleben von Mensch und Tier zu fördern und das soziale Engagement in Österreich zu unterstützen. Man wolle ins Bewusstsein rufen, dass Tiere wertvolle Lebensbegleiter des Menschen sind, betont Hermann Aigner. Fressnapf spendet Preise im Gesamtwert von 25.000 Euro an die Gewinner des „Tierisch engagiert“-Awards. Der Jury gehörten heuer Hundetrainer und „Supertalent“ Lukas Pratschker, Journalistin und Tierschützerin Maggie Entenfellner, WWF-Ehrenpräsident Helmut Pechlaner und Fressnapf-Geschäftsführer ermann Aigner an.