Kochen, wenn der Strom weg ist

Ein Team des ORF besuchte Peter Straka, den Autor des Buches „Kochen im Katastrophenfall“, um praktische Rezepte und Kochalternativen aufzuzeigen. Wie Moderatorin Jasmin Daurer dabei erklärte, liefert die Sendung „Land und Leute“ 2023 jeden Monat praktische Tipps und köstliche Rezepte für einen nachhaltigen, ressourcenschonenden Lebensstil und die Lebensmittelversorgung. Und weiter positiv: Auch das Haushaltsbudget wird bei machem Rezept entlastet.

Den Start macht im Jänner „Kochen ohne Strom“ mit Tipps zur Bevorratung und mit kreativen Rezepten, um auch im Fall eines Stromausfalls warmes, gesundes und gutes Essen auf den Tisch zaubern zu können. Sollte der Strom tatsächlich länger ausfallen, muss man verderbliche Lebensmittel aus Kühlschrank und Tiefkühler sinnvoll verwerten – Ideen dazu liefert Grill-Staatsmeister Peter Straka, der zugleich Zivilschutzbeauftragter in Irnfritz-Messern ist, in der Sendung, die am 21. Jänner um 16.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt wird. So erklärt er, wie ein Kugel-Griller „Dutch Oven“, ein Campinggaskocher oder ein Fonduetopf im Katastrophenfall problemlos eingesetzt werden können.

