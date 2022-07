Horn trauert um Engelbert Reis

Trauer in Horn: Der beliebte Horner Rechtsanwalt Engelbert Reis verstarb am 21. Juni nach kurzer schwerer Krankheit im 70. Lebensjahr. Das gab nun seine Familie bekannt.

Aufgewachsen in einfachen landwirtschaftlichen Verhältnissen studierte Reis in Wien Rechtswissenschaften und legte nach seiner Konzipientenzeit in Krems und Kirchberg am Wagram die Rechtsanwaltsprüfung ab. Über 35 Jahre stand er der rechtsuchenden Bevölkerung mit seiner Kanzlei in Horn bis zu seiner Emeritierung 2018 mit Rat und Tat zur Hilfe. Daneben war er als Mitglied des Aufsichtsrats und dann als Vorsitzender mitverantwortlich für das Gedeihen der damals eigenständigen Waldviertler Volksbank als Regionalbank.

Seine Reisebegeisterung und seine Leidenschaft für die Fotografie führten seit den 1990er Jahren zu Vorträgen und Ausstellungen. Besonderes Interesse erweckten in ihm die Facetten des Orients, die Natur seiner Heimat im Waldviertel, verlassene Häuser sowie andere „lost places“. Seine fotografische Dokumentation des Garser Hauses der Schuster-Prinzessin führte zur Aufnahme von mehreren seiner Fotografien in das Buch „Hilde & Gretl“ von Peter Coeln und Tarek Leitner.

Auch in der Bertha von Suttner-Friedens-Akademie war Engelbert Reis tätig und organisierte Symposien zum Thema „Frieden“ in Harmannsdorf.

Ausstellungen auch in Deutschland

In den vergangenen Jahren beschäftigte er sich auch mit verschiedenen historischen Foto- und Drucktechniken. In diesen Gebieten hielt er Workshops im In- und Ausland und nahm an einigen Ausstellungen in Österreich und Deutschland teil. Corona und der frühe Tod verhinderten eine weitere Vertiefung der zweiten, künstlerischen Karriere von Engelbert Reis. Er hinterlässt eine Gattin und drei Kinder. Die Verabschiedung findet in engstem Kreis statt.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.