Horn trauert um Herbert Chromy

Chromy wurde am 10. April 1939 geboren. Bevor er 1960 zur Stadtgemeinde Horn wechselte, war Chromy auf der Gemeinde in Baden tätig. Schon ein Jahr später, 1961, wurde Chromy zum Stadtamtsdirektor bestellt. Diese Funktion übte Chromy bis 2001 aus, er arbeitete dabei mit fünf Bezirkshauptmännern, vier Bürgermeistern und insgesamt 107 Gemeinderäte zusammen.

Chromy war an großen Vorhaben der Stadtgemeinde Horn beteiligt, etwa der Errichtung wichtiger Gemeindewohnungen, der Fertigstellung des Kindergartens in der Scholz-Straße sowie dem Neubau der Volksschule und des Waldland-Hallenbades. Weiters fand der Ausbau einer Feuerwehrzentrale in der Raabser Straße und die Errichtung des Bundesschulzentrums in der Gartengasse statt. Auch im Umweltbereich war Chromy sehr aktiv. Bereits 1962 erfolgte die Umstellung auf eine zentrale Müllabfuhr, 1989 wurde die moderne Verbandskläranlage in Betrieb genommen.

Chromy wurde zu seinem 50. Geburtstag mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Horn ausgezeichnet. Mit der Verleihung des Titels Regierungsrat wurde auch die Tätigkeit im Bereich der Arbeitsgemeinschaft der Stadtamtsdirektoren Niederösterreichs und der Vertretung der Interessen der Gemeinden in den Verbänden gewürdigt.

Wesentlich war auch der Einsatz im Bereich des Krankenhauses. Große Herausforderungen stellten der Um- und Neubau sowie die mit 1. Jänner 2000 stattgefundene Umwandlung in den Krankenanstaltenverband Waldviertel dar.