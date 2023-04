Landesklinikum Horn trauert um Walter Stingl

Stingl wurde am 2. Februar 1960 in Horn geboren und lebte mit seiner Frau und den drei Kindern in Eggenburg. Nach der Matura am Bundesgymnasium in Horn absolvierte Stingl sein Medizinstudium an der Uni Wien und promovierte am 2. Februar 1993. Um den Klinikalltag kennen zu lernen, arbeitete Stingl nach seinem Medizinstudium für ein paar Monate als „Stationsgehilfe“ im Krankenhaus Horn, bevor er mit Mai 1993 seine Turnusarztausbildung beginnen konnte. Diese schloss er im Oktober 1996 ab, anschließend bewarb er sich um eine freie Ausbildungsstelle im Fach Innere Medizin – die er sowohl an den Standorten Horn und Eggenburg ausübte - und beendete die Ausbildung 2001.

Darüber hinaus war Stingl ausgebildeter Facharzt für Innere Medizin mit der Zusatzausbildung für Hämatologie und Onkologie. Er war bis zuletzt im Landesklinikum Horn und fallweise auch im Psychosomatischen Zentrum Eggenburg tätig. Neben vielen Aus- und Fortbildungen verschrieb sich Stingl in den letzten Jahren der Palliativmedizin inklusive Ausbildung an der Paracelsus Privatuniversität in Salzburg.

Privat war die Musik immer eine große Leidenschaft in Stingls Leben. Begonnen hat diese Leidenschaft bei den Altenburger Sängerknaben. „So durften wir sein musikalisches Talent bei vielen internen Feierlichkeiten im Chor der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genießen“, sagt Andreas Reifschneider von der Landesgesundheitsagentur. Mit Stingl verliere das Klinikum einen höchst engagierten Arzt und Kollegen, für den das Wohl der ihm anvertrauten Patienteninnen und Patienten stets höchste Priorität hatte.

