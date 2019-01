Vor fast 20 Jahren begann Fröhlich, Kinder und Jugendliche in Pernegg für die Blasmusik zu begeistern. "Seinen intensiven Bemühungen ist es zu verdanken, dass es heute in der Gemeinde Pernegg wieder eine eigene Blasmusikkapelle gibt. Er lebte für und mit der Musik, in seiner Begeisterung war er Vorbild für viele und war er als Musiker und Kapellmeister auch weit über die Grenzen der eigenen Gemeinde hinaus bekannt", meinte Bürgermeister Franz Huber in einer ersten Stellungnahme.

Das langjährige Wirken Fröhlichs wurde auch seitens der Marktgemeinde Pernegg durch diverse Auszeichnungen entsprechend gewürdigt, zuletzt anlässlich der Marschmusikwertung für die Bezirke Horn und Waidhofen, die 2017 in Pernegg stattfand und zu deren Gelingen Fröhlich einen wesentlichen Beitrag leistete.