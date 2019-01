Der 1935 in Kaidling (Mähren) geborene Politiker erhielt für sein politisches Wirken unter anderen das "Große silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich", das "Goldene Komturkreuz des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich", den "Ehrenring in Gold der Volkspartei Niederösterreich" und den "Ehrenring in Gold der Stadt Horn".

In der Stadt Horn war er von 1980 bis 1990 Gemeinderat.