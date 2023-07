97 Gläser Marillenmarmelade für soogut Markt

Schon im Dezember des Vorjahres unterstützen die ÖVP-Frauen den Soogut-Markt in Horn mit einer gezielten und sehr erfolgreichen Lebensmittel-Sammelaktion. Dabei erfuhren sie, dass neben den klassischen Grundnahrungsmitteln auch immer wieder Bedarf an verschiedenen Marmeladen besteht.

Bezirksobfrau Gabi Kernstock meinte: „Mit meiner Leidenschaft fürs Einkochen bin ich nicht allein, und so hatten wir in unserer Runde schnell die Idee mit selbst eingekochter Marmelade zu helfen. Gemeinsam haben wir 15 Kilogramm frischer Marillen aus unserer Region eingekocht und an Susanne Ferstl und ihr Team im Soogut-Markt Horn übergeben.“

Die diesjährige Obstsaison sei zwar durchwachsen gewesen und auch die verwendeten Marillen hatten bedingt durch den Hagel einige Dellen. Aber, so Kernstock: „Uns freut es, wenn wir Lebensmittel sinnvoll veredeln können und dabei etwas Gutes tun. Eine Aktion, die uns schon beim Arbeiten wirklich viel Spaß gemacht hat, und wir spätestens nächstes Jahr gerne wiederholen.“