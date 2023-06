Gymnasium Horn räumte kräftig ab

Die Diözese St. Pölten veranstaltete einen Wettbewerb, bei dem alle Schüler der Diözese mitmachen dürfen, die gerade eine neunte Schulstufe besuchen. Es ging darum, einen Video- oder Fotobeitrag zu einer von einigen vorgegeben Fragen zu erstellen. Beide fünften Klassen des Gymnasiums erstellten für diesen „Postcard Challenge“ genannten Wettbewerb im Religionsunterricht Beiträge, und aus beide Klassen durften sich Schüler über Stockerlplätze freuen.

Aus der 5a teilten sich zwei Gruppen den dritten Platz in der Kategorie „Clip“, da sich die Jury bei den tollen Beiträgen nicht für einen entscheiden konnte. Diese großartige Leistung konnte von der 5b sogar noch getoppt werden: Sowohl in der Kategorie „Clip“ als auch in der Kategorie „Snap Shot“ holten sich Schüler aus der 5b den ersten Preis! Beide Gruppen stellten sich der Frage „Gibt es ein Leben nach dem Tod?“.

Die Preisverleihung fand im Hippolythaus in St. Pölten statt, auch Direktor Michael Ableidinger begleitete die Siegerinnen der 5a dorthin und freute sich ebenso über den Sieg wie Religionslehrer Pater Clemens Hainzl. Die 5b sowie Religionslehrerin und Klassenvorstand Manuela Kopper hielten sich gerade in Kroatien auf und waren daher per Videoschaltung mit Meeresrauschen im Hintergrund live dabei.