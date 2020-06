„Es waren nicht nur die vielen Freiwilligen von ,Essen auf Rädern‘, die fleißig angepackt haben, es waren auch Firmen und Vereine, die in der Corona-Zeit unentbehrliche Helfer waren“, dankte Vizebürgermeisterin Paula Uitz, die für den Bereich Soziales in der Großgemeinde Gars zuständig ist, allen, die in diesen Wochen ihren Beitrag geleistet haben. „Es war eine tolle, bewundernswerte Gemeinschaft!“

Kurz nach dem Lockdown Mitte März begann Uitz aus ihrem Homeoffice mit der Organisation, sammelte die – telefonisch abgegebenen – Bestellungen älterer oder nicht mehr mobiler Mitbürger, regelte den Einkauf und ließ diesen an jedem Nachmittag zwischen 13 und 20 Uhr vor die Tür des jeweiligen Hauses bringen. Dank „Essen auf Rädern“ mit seinen gut 50 Mitarbeitern aus der Großgemeinde und angrenzenden Orten konnte die Versorgung der Leute sichergestellt werden.

„Das einzige Problem, das auftauchte, waren die vielfach älteren Fahrer und Beifahrer, die zur Risikogruppe gehörten“, schildert Uitz, „aber wir haben das ganz einfach lösen können, weil sich viele junge Freiwillige gemeldet und deren Stelle eingenommen haben.“ Diese rekrutierten sich nicht nur aus Mitarbeitern der Gemeinde und von der Freiwilligen Feuerwehr, sondern auch von Vereinen.

Sieben Wochen waren Helfer zur Stelle

Eine große Hilfe war in dieser Zeit die Unterstützung durch die Firma Kiennast, die Eurest-Küche in der Reha-Klinik, die zwar geschlossen war, aber für „Essen auf Rädern“ laut Küchenchef Erich Streuhofer „durch das Entgegenkommen der VAMED“ jeden Tag in Betrieb war, aber auch des Frauengesundheitszentrums „la pura“, das sich bei Uitz und ihren Mitstreitern mit Gutscheinen einstellte.



Und nicht zuletzt dankte sie den Schulkindern, die für alle, die ihre Wohnung nicht verlassen konnten, mit selbst gestalteten Bildern die Leute aufmunterten. Die etwa 80 Freiwilligen, die über sieben Wochen hinweg bis Anfang Mai ihre Hilfsbereitschaft unter Beweis gestellt haben, lud sie vor wenigen Tagen zu einem gemeinsamen Essen in das „Restaurant 4.0“ ein, um so den Dank zum Ausdruck zu bringen.