ORF-Show: Publikumspreis für Altenburger Simon Pruckner

Beim großen Finale der ORF-Show „Goldenen Note“ überzeugte der 13-jährige Altenburger Simon Pruckner die Jury mit musikalischer Präzision, Virtuosität und seinem professionellen Auftreten und gewann den diesjährigen Publikumspreis.

Auch bei "prima la musica" räumte der 13-jährige Altenburger (am Bild mit Trompetenlehrer Andreas Trauner) ab. Foto: privat

Als Gewinner dieser besonderen Auszeichnung darf sich Pruckner über einen Auftritt beim Open-Air-Konzert „Götterklang trifft Donaugold“ am 31. August auf der Donaubühne Tulln freuen. Weiters erhält er umfassende musikalische Förderung in Form von hochprofessionellen Masterclasses der „International Music Foundation“, einem von Leona König gegründeten Verein zur Förderung musikalisch hochbegabter Kinder und Jugendlicher. Der junge Künstler wird außerdem in einigen Monaten in der ORF-Kultursendung „Stars und Talente" porträtiert werden.

Nur zwei Tage nach der Aufzeichnung der Goldenen Note trat Pruckner beim Bundeswettbewerb „Prima la musica“ in Graz in der Altersgruppe II an. Mit einem souveränen Auftritt holte er sich die Goldmedaille.

Pruckner wird an der W.A.Mozart-Musikschule Horn von Andreas Trauner unterrichtet. Am Klavier begleitet wird er bei seinen Auftritten von Christoph Eberhardt.