Landjugend St. Marein: Spuk-Geschichte als Theaterspaß

Werbung

Fastenzeit ist Theaterzeit – und daher zeigt auch die Landjugend St. Marein derzeit ihr Talent auf der Bühne. Nach zahlreichen intensiven Proben bringt die Landjugend ihr ausgewähltes Bühnenwerk „Nochtscheamspuk“ zur Aufführung. Die theatererprobten Akteure der St. Mareiner Landjugend schlüpften zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder in ihre Kostüme.

Und das „mit viel Schwung und Kreativität“, wie Theater-Referentin Karina Trauner sagt. Denn in der Landjugenden bekommt jedes Stück seine eigene Individualität und Ausdruck. Im Großen Saal des Gasthaus Gamerith begrüßte Trauner die Besucher. Mit dabei im Publikum die Landjugend-Gruppen aus Röhrenbach, Pölla, Göpfritz, Ludweis und Messern. Die fetzige Komödie von Ralph Wallner bot knisternde Spannung, jede Menge Liebes-Wünsche und noch mehr Begehrlichkeiten. „Nochtscheamspuk“ ist eine historische Geschichte, erzählt mit Humor und großen Emotionen und spielt mitten in den Raunächten. Im maroden Dusterhof, der schon seit Jahrzehnten leer steht, soll es spuken. Trotzdem nehmen zwei schlitzohrige Taschendiebe, der Langfinger-Jockl und sein Sohn, der Abstauber-Bartl, den Hof als Übernachtungslager in Anspruch.

Weitere Termine am kommenden Wochenende

Die Besucher erlebten ein wahres Feuerwerk an Dialogen, die die Lachmuskel der Gäste strapazierten. Auch anwesende Besucher wurden dabei aufs Korn genommen. Thomas Krippel als Abstauber-Bartl, Karina Trauner als Mina Sonnhofer, Helga Riss als Thea Sonnhofer, Mathias Koller als Langfinger-Jockl, David Stefal als Tschako, Lena Gönner als Adelheid Amsel, Dominic Leidenfrost als Malz Beppo und Lisa Heilig als Gigg begeisterten mit vortrefflicher Mimik das Publikum und boten Irrungen und Wirrungen am laufenden Band. Die „Laienspielgruppe“ erhielt dann auch verdient einen langanhaltenden und tosenden Applaus.

Wer die Vorstellung der fetzige Komödie versäumt hat: Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 9. April (20 Uhr), Sonntag 10. April (14 und 20 Uhr). Sitzplatzreservierungen: 0680/2033413, Restplätze werden vor Ort vergeben. Der Erlös wird für Weiterbildungen, Kultur, Brauchtum und Sport verwendet.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.