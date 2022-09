Horner Jung-Florianis zu Gast bei Heli und Rapid

Vergangenen Samstag war es dann soweit. In der Früh ging es mit dem Autobus nach Wien zum Allianz-Stadion. Dort gab es eine Führung mit Guide Julian Schneps. Bei der Tour durch das Stadion konnten sehr viele Informationen über den Ablauf hinter den Kulissen bei einem Spiel in Erfahrung gebracht werden. In den Kabinen durfte sich jeder auf einen Platz eines Spielers von Rapid Wien setzen. Beeindruckend war auch der Blick in die Zuschauerränge vom Spielfeldrand. Natürlich durfte jeder Trainer sein und auf der Betreuerbank Platz nehmen. Aber auch der Blick von den VIP-Bereichen auf das Spielfeld war ein unvergesslicher Moment. Im „Rapid-Museum“ tauchten die Feuerwehrjugendmitglieder in die Geschichte des Rekordmeistes ein. Natürlich durfte der Besuch des Fanshops nicht fehlen.

Nach einer Jause ging es dann nach Gneixendorf zum Stützpunkt des Rettungshubschraubers Christophorus 2. Dort wurden die Kids von Flugretter Hubert Maglock empfangen. Bereits wenige Minuten später landete der Rettungshubschrauber vor dem Hangar. Nach der technischen Beschreibung des Hubschraubers erklärte der Notarzt erklärte die komplette medizinische Ausrüstung im Hubschrauber. Auch die Zentrale des Stützpunktes wurde besichtigt. Natürlich durfte das Gruppenfoto vor dem Hubschrauber nicht fehlen. Mit vielen Eindrücken ging die Fahrt mit dem Autobus weiter nach Horn, wo die Kinder von den Eltern abgeholt wurden. Mal schauen was das Christkind heuer als Geschenk für die Feuerwehrjugend bringt.

