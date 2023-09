Horner Senioren gingen auf Kreuzfahrt

Zusammen mit 200 NÖs Senioren aus dem ganzen Bundesland erkundeten Mitglieder der Gruppen Geras, Horn und Weitersfeld in einer „Schnupperkreuzfahrt“ auf dem Vierstern-Motorschiff „Nestroy“ Ende August die Highlights des Rhein- und Moseltales in Deutschland. Nach der Anreise mit dem Bus nach Koblenz ging es bei angenehmen Temperaturen durch das Moseltal vorbei an weinbewachsenen Steilhängen zur tausendjährigen Stadt Cochem und mit einem Busausflug zum bekannten Tourismusort Bernkastel mit seinen wunderbaren Fachwerkbauten, wo man natürlich auch den vorherrschenden Rieslingwein verkosten konnte.

Weiter führte das Schiff die niederösterreichischen Gäste durch die berüchtigte Flussenge Loreley ins Rheintal zur Stadt Rüdesheim, deren Umgebung man mittels Winzerexpress ausgehend von der „Drosselgasse“ bis zum bekannten Germaniadenkmal mit herrlicher Ausblick genießen konnte. Bei der reinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz endete die eindrucksvolle Schifffahrt mit der Busrückeise ins Waldviertel.