Eggenburger Jugendorchster ist Landessieger

Unter der Leitung von Magdalena Ziegler traten die Young Spirits mit dem Pflichtstück „Gangsta“ von Thomas Doss und dem Selbstwahlstück „Checkpoint“ von Fritz Neuböck an - und erreichten in der Stufe BJ 90,92 Punkte. Das war die höchste Punkteanzahl des gesamten Wettbewerbes.

Damit stachen die jungen Eggenburger Musiker alle anderen 28 Jugendblasorchester aus. „Ich bin unfassbar stolz auf die Leistung jedes einzelnen Young Spirits. Es war vor allem auch schön zu sehen, wie viel Freude ihnen dieser Wettbewerb und das gemeinsame Muszieren gemacht haben“, schwärmt Ziegler. „Die Stimmung beim Wettbewerb war toll, von Nervosität war kaum eine Spur zu sehen und wir haben schon alle gemeinsam auf den Auftritt hingefiebert. Besonders lustig waren die gemeinsame Busfahrt und das gemeinsame Pizzaessen bzw. Feiern nach dem Wettbewerbssieg.“

Bewertet wurden die Jugendblasorchester von einer Fachjury bestehend aus Thomas Asanger, Bundesjugendreferentin-Stellvertreterin Katrin Fraiß und Otto M. Schwarz. Das Eggenburger Jugendblasorchester trat mit 41 Musikerinnen und Musikern an und hatte einen Altersdurchschnitt von 15,8 Jahren. Eigentlich mussten die Wettbewerbsteilnehmer einen Altersdurchschnitt von 14 Jahren haben. „Wir haben die NÖ-Regel in Anspruch genommen. Das bedeutet, dass wir zwei Jahre älter sein durften“, erklärt die Young Spirits-Leiterin. Durch diese NÖ-Regel dürfen die Eggenburger allerdings nicht am Bundeswettbewerb teilnehmen.

Ohne Fleiß kein Preis - Probenarbeit war hart

Ohne Fleiß kein Preis - und so begann die Probenarbeit schon vor einem halben Jahr mit Probennachmittagen, Registerproben und Referentenproben. „Besonders gut gelaufen ist die Anwesenheit bei den Proben. Die Young Spirits waren sehr fleißig, bemüht und haben immer super musiziert“, erzählt Ziegler. Unterstützt wurden die Musiker auch von einem Fanclub, der extra mitgereist ist.

