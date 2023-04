Eggenburger Schüler ließen die Saiten tanzen

Am 23. April war es wieder so weit: Das beliebte Strings-Konzert der jüngsten Musikerinnen und Musiker ging in der Eggenburger Klosterkirche über die Bühne.

Beim heurigen traditionellen Saitenkonzert der Regionalmusikschule Eggenburg wirkten mehr als 50 Schüler aus Klassen von acht Lehrpersonen mit. Zu hören waren das Kammerorchester und das Junior Strings Orchester unter der Leitung von Roswitha Bartussek mit Geigen, Bratschen, Celli, Kontrabässen und Gitarren.

Unterstützt wurden die kleinen Saitenkünstler von den Kontrabässen „Bass Connection“ der Musikschule Krems. „Dieses Konzert zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einen Querschnitt der Saiteninstrumente“, freute sich Musikschulchefin Andrea Binder über die Leistung der Talente. Wer Lust auf mehr bekommen hat: am 5. Mai findet in der Volksschule Eggenburg der Tag der Musikschulen statt, da dürfen Kids in die Spielweise vieler verschiedener Instrumente hineinschnuppern.

