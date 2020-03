Sein Buch „Gelähmt ist nicht gestorben“ machte Tom Gschwandtner 2015 schlagartig bekannt, sogar deutsche Fernsehsender drehten bei ihm; jetzt bringt er mit Co-Autor Christian Redl ein neues heraus. Zwei „konträre Lebensgeschichten“ treffen in „Wirklich leben heißt entscheiden“ aufeinander, wie er es formuliert. Die Gegensätze haben aber einen gemeinsamen Kern.

Der Horner Gschwandtner ist seit 25 Jahren Rollstuhlfahrer „mit hohem Querschnitt“: Er musste unfreiwillig eine extreme Situation meistern. Redl, gebürtiger Korneuburger, hat sich freiwillig für ein Umkrempeln seines Lebens entschieden.

„Alles, was du entschieden hast, das schleppst du nicht mehr mit herum.“Tom Gschwandtner über den Genuss, eine Entscheidung getroffen zu haben

Er schmiss den Job als Investmentbanker hin und hat sich seinen Berufstraum als Profifreitaucher erfüllt. Überlebensnotwendig ist dabei die 100 prozentige mentale Kontrolle; Gschwandtner hat zwar durch einen Autounfall seinen Körper verloren, aber sein „Element“ in seinem Kopf gefunden.

Resilienz wäre ihr ursprünglicher Nenner gewesen, also die Fähigkeit zum psychischen Widerstand und zur Bewältigung von Krisen. Das Schreiben floss nicht. „Dann haben wir uns auf die Entscheidungen gestürzt“, schildert Gschwandtner. Das funktionierte, auch unter Mühen: Die 176 Seiten entstanden innerhalb von acht Wochen. „Ich habe erstmalig einen Abgabetermin verschieben müssen“, lächelt der 51-Jährige.

Das, was im Februar herausgekommen ist, ist kein Ratgeberbuch im klassischen Sinn. Man wollte bewusst nicht den Zeigefinger hochhaltend dozieren, „weil ich solche Bücher auch nicht vertrage“, so Gschwandtner. „Das gibt mir das Gefühl, dass ich schlecht und nicht perfekt bin.“ Die Lebensgeschichte der beiden wird erzählt, nicht in einem Fluss, sodass die Neugier geweckt wird. Der Leser will mehr erfahren und ganz nebenbei erfährt er, dass Entscheidungen nicht nur in Extremsituationen nötig sind – und dass sie, wenn getroffen, guttun.

Gschwandtner beschreibt ein einfaches Beispiel: Man sieht vor einem Kühlregal stehend mehr Joghurtsorten, als ein Einzelner essen kann. Man kann sich nun in Gedanken wälzen, abwägen, noch mal von vorn beginnen, denn wer weiß, ob der Entschluss perfekt ist?

Nur: „Die perfekte Entscheidung gibt es nicht“, sagt Gschwandtner. Liegt aber das gewählte Joghurt im Wagerl: „Was das für einen Druck herausnimmt! Wenn ich das Joghurt in der Hand habe, dann denke ich nicht mehr an 99 andere Sorten. Alles, was du entschieden hast, das schleppst du nicht mehr mit herum.“ Man kann des (Ein-kaufs-)Weges weitergehen.

Sich den Tatsachen stellen, Eigenverantwortung übernehmen, das Steuerrad in die Hände nehmen, das Scheitern zulassen und daraus lernen: Das leben die beiden Autoren vor. 2018 lernten sie sich über die sozialen Medien kennen, recht schnell fiel der Entschluss für ein gemeinsames Buch. Sie halten derzeit Lesungen und erhalten laufend Feedback. „Viele sagen, dass sie’s in einem Rutsch ausgelesen haben. Jeder nimmt etwas anderes mit“, erzählt Gschwandtner. Eine Leserin habe den Mut fassen können, ein neues Leben zu beginnen.

„Viele sind nicht einmal fähig, Entscheidungen zu treffen“, beobachtet Gschwandtner. Viel lieber werde geraunzt und überall die Schuld gesucht, nur nicht bei sich selbst. Ausreden werden gefunden, warum das oder jenes nicht in Angriff genommen werden könne. Gschwandtners Fazit: „Bewege deinen Arsch, dein Geist wird folgen.“