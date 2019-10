„King & Potter“ sorgten am vergangenen Freitag für ordentlich Furore im Tonkeller des Kunsthauses.

Benny König und Martin Hafner, wie die zwei Gründungsmitglieder eigentlich heißen, begannen ihre Musikerkarriere im Jahr 2014 und waren zunächst als Straßenmusiker aktiv. Auf den Namen „King & Potter“ kamen sie, indem sie ihre Nachnamen einfach auf Englisch übersetzten.

Die Zuschauer, die den Tonkeller bis auf den letzten Platz füllten, wurden mit Radiohits wie „Gypsy Heart“ und „Blinded by Love“ in Tanzstimmung gebracht. Die jungen Österreicher mischten sich in der Pause unter die Zuschauer, plauderten mit ihnen und gaben Autogramme, was einen sympathisch-bodenständigen Eindruck hinterließ.