Vereins-Jubiläum: Fünf Jahre für die Kultur

2022 feiert der Verein „KiT - Kultur im Tonkeller“ sein 5-jähriges Bestandsjubiläum. Seit der Gründung ermöglicht der Kulturverein modernes und zeitgenössisches Kunsttreiben im Rahmen der Bühnenwirtshäuser NÖ im Kunsthaus.

Der Verein ist Mitglied des Vereines der Bühnenwirtshäuser in NÖ, eine Vereinigung von verschiedenen Kulturveranstaltern in NÖ, die sich gemeinsam vermarkten und sich auch als Nahversorger für Kunst und Kultur in NÖ sehen, führte Obmann und Koordinator Emmerich Meixner aus. In Zusammenarbeit mit dem Restaurant Ausklang im Kunsthaus und dem Kulturverein „KiT“ entstand auch das Bühnenwirtshaus im Kunsthaus.

„Dieses Jubiläum ist Triebfeder eines umfassenden Programms“, erklärte Meixner. Konzert- und Kabarettabende gehören genauso dazu wie Auftritte heimischer Künstler. Viele der vom Verein K.i.T während des gesamten Jahres organisierten Veranstaltungen finden im Tonkeller des Kunsthauses statt.

Fix für 2022 sind die Auftritte von Gancino Cirkus mit den letzten ihrer Art „Weltmusik“ am 8. April und Seane Keane & Band am 23. April.