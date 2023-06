Europäisches Diplom für Horner Oberarzt Georg Kirbes

Georg Kirbes hat erfolgreich das europäische Diplom für Anästhesie und Intensivmedizin abgeschlossen. Das Diplom besteht aus einer schriftlichen Prüfung, die er positiv absolviert hat. Zusätzlich musste er sich noch einer mehrstufigen, ganztägigen Prüfung unterziehen, die aus einer aus ganz Europa zusammengesetzten Prüfungskommission besteht.

Kirbes ist der erste Kandidat aus Horn, der dieses Diplom erworben hat. Insgesamt gibt es an der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin in Horn und Waidhofen/Thaya nunmehr drei Ärzte, die diese höchste Qualifikationsstufe in Europa erreicht haben. Neben Kirbes sind das noch der in Waidhofen tätige Oberarzt Matthäus Ernstbrunner sowie Institutsvorstand Stefan Palma.

Das europäische Diplom für Anästhesie und Intensivmedizin stellt den höchsten Grad an Kompetenz dar. Voraussetzung ist einerseits der positive schriftliche Abschluss, eine mündliche Prüfung sowie auch der positive Abschluss einer gesamten Facharztprüfung im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin. Die Prüfung ist dermaßen schwierig, dass nur jeweils knapp die Hälfte aller Kandidaten eines Jahrgangs sie positiv abschließen.

Stefan Palma zeigte sich voll des Lobs über seinen Mitarbeiter. Er sei stolz, dass der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die sich den höchsten Anforderungen der Ausbildung stellen. „Gleichzeitig freue ich mich, dass wir im Landesklinikum Horn Ausbildung auf höchstem europäischen Niveau garantieren können und bedanke mich bei allen, die die Ärzte im Rahmen ihrer Ausbildung so kräftig unterstützen. Das hoch qualifizierte Personal sichert die beste Versorgung der uns anvertrauten Patienten“, so Palma.