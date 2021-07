Große Freude herrscht derzeit in der AMS-Geschäftsstelle in Horn. In der „Balanced Scorecard“ (BSC) aller 99 regionalen AMS-Geschäftsstellen in Österreich lieferte Horn mit den Mai-Daten die absolute Top-Performance in ganz Österreich ab.

Besonders bei Unternehmensbetreuung gepunktet. In diese BSC-Bewertung fließen laut dem Horner AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp mehr als 100 Parameter ein. Als wichtigste davon bezeichnet er die Zufriedenheit mit den zwei Kernprozessen der Arbeit am AMS: „Einerseits geht es da um die Frage, wie Arbeitslose unsere Beratung und Vermittlungstätigkeit beurteilen, andererseits auch, wie Unternehmen die Erreichbarkeit, Geschwindigkeit oder Vermittlungsergebnisse beurteilen.“ Vor allem im Bereich Unternehmensbetreuung konnte die Geschäftsstelle Horn punkten. Aber auch bei allen anderen relevanten Indikatoren (Zufriedenheit der arbeitssuchenden Personen, Bearbeitungsdauer, Trust Index …) konnten Spitzenwerte erzielt werden.

Mit der BSC werden Ziele und Strategien in Kennzahlen überführt, damit können die Geschäftsstellen auch unabhängig von ihrer Größe und unabhängig von der wirtschaftlichen Struktur ihrer Zuständigkeitsgebiete miteinander verglichen werden. Man sehe diese Top-Bewertung auch als „Ansporn und Auftrag, weiter für die Kunden der Region zu arbeiten“, sagt Schopp.

Auch AMS schafft neue Jobs. Dass die Betreuung der Kunden weiter top ist, dafür soll künftig auch die neue Mitarbeiterin Jennifer Walka sorgen. Mit ihr hat die Horner Geschäftsstelle jetzt 13 Mitarbeiter. Sie setzte sich gegen mehr als 20 Bewerberinnen um diese Stelle durch und bringt bereits acht Jahre Erfahrung als Mitarbeiterin des AMS in Wien mit. Sie sieht es als ihre Hauptaufgabe, das Beziehungsmanagement zu den Kunden zu pflegen. Aber auch für sie selbst bringt der Job in Horn Vorteile, denn seit sie der Liebe wegen nach Klein-Meiseldorf gezogen ist, musste sie täglich nach Wien pendeln. „Jetzt fahre ich neun statt 120 Minuten ins Büro“, ist sie froh.