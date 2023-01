Tuba-Legende verzauberte Drosendorfer Kids

Musik mit Ohren, Herz und Augen erfahren – Musik-Tausendsassa Christoph Reiss will Mittelschüler für Musik begeistert. Dank der Unterstützung durch das Team der NMS Drosendorf und des Jazz-Club Drosendorf in Kooperation mit der Musikschule Thayatal und dem Gesangsverein Drosendorf ist es gelungen, für die Schüler einen Workshop mit der Jazz Legende Jon Sass zu organisieren. Und der gab dann am Abend auch noch ein vielbejubeltes Konzert im Drosendorfer Jazzkeller.

Als Gäste waren auch Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, Bezirkshauptmann Johannes Kranner und Bürgermeister Robert Feldmann (vorne, 1., 2. und 5. von links) mit dabei. Foto: privat

Ziel dieses speziellen Musikunterrichts, der für die Schüler keinen zusätzlichen Zeitaufwand mit sich brachte, war es, durch Singen, Tanzen und gemeinsames Musizieren Lust auf noch mehr Musik zu machen. Die Idee zu diesem Projekt, das den Namen „OHA!“ (Ohren-Herz-Augen) trägt, stammt von Reiss. „Der Bogen soll sich durch alle Genres der Musikrichtungen spannen“, erklärte Reiss. Wichtig dabei: „Wir setzen auf das Zusammenspiel zwischen den Generationen.“ Und so ist es gelungen Jon Sass zu gewinnen, um mit den Schülern im Jazz Keller Drosendorf in einer Jam-Session zu improvisieren.

Der Musiker brachte ihnen nicht nur die Grundzüge des Jazz auf seinem Instrument – der gar nicht „sperrigen“ Tuba – anschaulich näher, sondern studierte mit ihnen Jazzstandards mit viel Enthusiasmus ein. Diese wurden im Rahmen eines Konzertes im Turnsaal der Mittelschule zur Aufführung gebracht. Direktorin Silvia Chudoba, die Ehrengäste und die vielen Besucher waren vom Können der jungen Musiker restlos begeistert. Unglaublich wie meisterhaft sie Joe Zawinuls Klassiker „Mercy, Mercy, Mercy“ interpretierten und sich so viel Applaus einheimsten.

Direktorin Silvia Chudoba sieht in diesem Projekt, der Arbeit mit Jazz-Experte Jon Sass im Workshop mit den Schülern der NMS Drosendorf, ein großartiges Angebot, das für ihre Schule spricht. Besonders das Generationenübergreifende wurde beim anschließenden Konzert im Turnsaal der Schule betont.

