Eggenburg: 1.000 Gäste bei „Music Night“

Die Events der Eggenburger Music-Night von Juni bis Juli zählen zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Region und sind mittlerweile weit darüber hinaus bekannt. Nach der ersten Veranstaltung des UHC Eggenburg auf der Kanzlerwiese hatte die „Music-Night“ der Krahuletz-Gesellschaft im MÖFA-Hof wieder einiges zu bieten. Bei lauschiger Sommertemperatur nutzen an die 1.000 Gäste und Fans der beliebten Veranstaltungsreihe, gemeinsam einen ausgelassenen Abend zu verbringen. Im Hof der MÖFA servierten spätlese reloaded & Gäste mit Austropop und akustischen Gitarrenklängen ein rhythmisches Feuerwerk, das das Publikum nicht ruhig sitzen ließ. Das Team um Martin Schober und Gerhard Dafert hatte angesichts des Zuspruchs einiges zu tun. Als Überraschungsgast war Marty Brem dabei und rockte die Bühne, frei nach dem Motto „Good Music – Good Mood.“ Weinbar, Bierbar und gepflegte Kulinarik verwöhnten die Gäste. Die Eggenburger Powerfrauen Margarete Jarmer, Sandra Mirosavljevic, Petra Hauk, Doris Gilli, Elisabeth Pichler und Jasna Pajic servierten den neuen Frizzante mit dem klingenden Namen „Courage“, den Werbebotschafter der Eggenburger Frauentag. In den Reihen der feiernden Gäste wurden Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter, Ex-Bürgermeister Willi Jordan, Fotoclub-Obmann Harald Veigl, Johann Junek, Maria Kugler, Kliniken-Manager Andreas Reifschneider, Pater Sepp Schachinger, Ex-Raiba-Direktorin Monika Büger, der Lions Club Horn mit Harald und Andrea Hofmann, Jürgen Rochla und Horst Langstadlinger gesichtet.