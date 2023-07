Fabian Schäller reüssierte auch bei Bundesbewerb

Fabian Schäller absolviert derzeit sein drittes Lehrjahr als Zimmerer-Lehrling bei der Graf-Holztechnik in Horn. Im Mai hatte er beim Landes-Lehrlingswettbewerb der Zimmerer den 1. Platz erkämpft. Dieser Wettbewerb galt als Qualifikation für den Bundes-Lehrlingswettbewerb, der nun in Absam in Tirol stattgefunden hat. Dabei gingen insgesamt 14 Teilnehmer aus allen Bundesländern an den Start.

Von den Teilnehmern wurden bei diesem Berweb Präzision unter Zeitdruck, hohe Konzentration und vor allem Zielstrebigkeit gefordert. Folgende Aufgaben gab es zu bewerkstelligen: Aufreißen des Profils und des Werksatzes sowie Austragen der erforderlichen Hölzer, Anreißen der Hölzer, Abbinden und Aufstellen des Modells mit Spax. Schäller zeigte auch diesmal wieder eine beachtliche Leistung und belegte den stolzen 7. Platz.

Er sei sehr stolz auf die Leistung Schällers, zeigte sich auch Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., glücklich über den Erfolg. Er freue sich, dass der gemeinsam mit den Lehrlingsausbildern im Vorfeld an den Tag gelegte Einsatz zu diesem Erfolg geführt habe. „Ein großes Dankeschön gilt auch den Trainern für die hervorragende Betreuung und intensive Vorbereitung“, sagte Graf.

Leyrer+Graf als Top-Lehrlingsausbilder

Die Unternehmensgruppe Leyrer + Graf zählt nicht nur zu den Top-Bauunternehmen, sondern auch zu den Top-Lehrlingsausbildern. Die Ausbildung von jungen Fachkräften genießt seit jeher einen hohen Stellenwert im Unternehmen und es wird viel Zeit und Energie investiert, um die besten Lehrlinge zu gewinnen, diese auf einem hohen Qualitätslevel auszubilden und nach der Lehrzeit auch weiterhin im Unternehmen zu beschäftigen.

Derzeit werden in der Unternehmensgruppe Leyrer + Graf rund 160 Jugendliche in neun Lehrberufen ausgebildet: Hochbauer, Tiefbauer, Betonbauer, Elektrotechniker, Pflasterer, Baumaschinen-/KFZ-Techniker, Zimmerer, Gleisbautechniker und Bautechnische Assistenz.