Top-Model aus Horn shootete für Pariser Modemagazin

Bei diesem Shoot stand Bulliqi gemeinsam mit dem spanischen Top-Model Jessica Arias Gonzalez vor der Kamera des niederösterreichischen Fotografen Franz Steindl. Die beiden präsentiertendie preisgekrönte Kollektion von Designerin Julia Lara König. Mit jener Kollektion hatte die Wienerin den Haute Couture Award Austria gewonnen.

Beide Model-Schönheiten werden übrigens von der spanisch-amerikanischen Agentur 1 st Place Models vertreten, die vom "Österreichs Nächstes Topmodel" Erfinder Dominik Wachta gegründet wurde. Der Vorarlberger Modelmacher lebt seit acht Jahren in Spanien, gemeinsam mit Franz Steindl leitete er auch die Produktion für das französische Magazin.

Die malerische Gegend rund um Neusiedl jedenfalls bot die perfekte Kulisse für die Produktion und erinnerte optisch fast ein wenig an Spanien: "Es war nur etwas kälter..." lachte Jessica Arias-Gonzalez. Qendresa Bulliqi hingegen kam die Kälte bereits bekannt vor, denn vor Kurzem war sie in Mailand als Model gebucht und hatte dort ähnliche Temperaturen. Kurz davor war sie bereits für die Designerin Lara König beim Event "Black by TAOL" in Wien am Catwalk im Einsatz.

