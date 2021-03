Wie die NÖN vorab berichtete, organisiert die Crew des Rettungshubschraubers Christophorus 2 rund um Michael Rosner, Georg Schrattenbacher und Andreas Dammerer zwei Impfstraßen in Horn und Gneixendorf. In Horn werden diese Woche und in der übernächsten Woche jeweils bis zu 960 Personen mit der ersten Teilimpfung geimpft, die zweite Teilimpfung bekommen diese Personen dann in den Kalenderwochen 15 und 17.

Ab der Kalenderwoche 18 plant die Stadtgemeinde Horn, die Impfstraße gemeinsam praktischen Ärzten aus der Region die Impfstraße weiter zu führen. Unterstützung dazu hat neben der Flugrettung auch schon das Landesklinikum Horn, das auch jetzt mit Personal hilft, angeboten. Gemeinsam mit den Ärzten Eduard Gaisfuss, Eva-Maria Samek und Renate Göschl besichtigte Bürgermeister Jürgen Maier am Mittwoch die Impfstraße, in den kommenden Tagen soll besprochen werden, wie die Organisation der Impfstraße durch die Stadtgemeinde dann im Detail aussehen wird.