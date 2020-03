Freunde der Amateur-Filmerei kommen am kommenden Samstag im Horner Kunsthaus voll auf ihre Rechnung. Ab 9 Uhr wird am 14. März die Landesmeisterschaft der Filmamateure in Horn ausgetragen. Ausgerichtet wird diese Veranstaltung für den Verband der Österreichischen Filmautoren (VÖFA) vom Horner Film- und Videoclub unter der Führung von Obmann Erwin Luser.

Die Gäste können sich auf interessante Werke der NÖ Filmautoren freuen. Von den 21 eingereichten Filmen aus ganz Niederösterreich sind drei Beiträge von Horner Filmemachern dabei. Luser selbst zeigt beispielsweise einen Film über die Retzer Windmühle. Peter Richter hat die Horner Foto- und Filmlegende Widmar Andraschek verfilmt und zeigt als zweiten Beitrag einen mystischen Abend im Handwerksmuseum in St. Leonhard.

Die Bewertung der Filme erfolgt bei dieser Meisterschaft durch fünf erfahrene Juroren. Sie zeichnen die Filme mit den Plätzen Gold, Silber, Bronze, Diplom und Teilnahme aus.

Ein Film wird zusätzlich als Landesmeister gekürt und weitere Sonderpreise vergeben. Die mit Gold und Silberrängen bewerteten Beiträge werden zur Staatsmeisterschaft 2020 weitergereicht. Filmbegeisterte Besucher werden die Möglichkeit haben, qualitätsvolle Filmbeiträge zu sehen und interessante Meinungen der Juroren zu erleben. Die Preisverleihung findet im Anschluss an die Veranstaltung statt. Die Veranstaltung ist für die Öffentlichkeit bei freiem Eintritt zugänglich. Der Verein organisiert diese Veranstaltung bereits zum achten Mal.