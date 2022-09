Horn: Valentina „erlegte“ alle 20 Löwen

Seit dem Vorjahr macht der Lions Club Horn mit den 20 von Künstlern gestalteten Löwen ordentlich PR für seine Charity-Aktionen. Einen großen Fan haben sie dabei in der dreijährigen Hornerin Valentina Sabathiel gefunden. Sie erbrachte in den Sommermonaten eine „löwenstarke“ Leistung: Sie war in allen 20 Gemeinden des Bezirks Horn und besuchte die jeweils an öffentlichen Plätzen aufgestellten Kunst-Löwen.

Sie besuchte im Sommer alle 20 Löwen, die vom Horner Lions Club in den 20 Gemeinden des Bezirks aufgestellt wurden und mit denen Geld für Charity-Aktionen gesammelt wird. Foto: privat

Warum sie sich zu dieser Tour aufgemacht hat? Valentinas Lieblings-Maskottchen sind Löwen – natürlich in Plüschform. Nun hat das Mädchen auch die Löwen der Horner Lions ins Herz geschlossen. Aufmerksam wurde Valentina durch die Löwenstatuen bei Einkaufs- und Ausflugsfahrten in Altenburg, Pernegg und im EKZ Frauenhofen, dort sind die Löwen unübersehbar. Da der Kindergarten im Sommer drei Wochen geschlossen hat, fassten Valentina, ihre Mama Verena und Oma Helga Lendwich den Entschluss, sich gemeinsam auf den Weg zu machen, um die geliebten Löwen zu besuchen.

Begonnen wurde die Löwentour in Horn, dann ging es hinaus in die Gemeinden. Zur Erinnerung wurde jeder Besuch fotografisch festgehalten. Die Fotos übermittelte Valentina dann stolz Martina Surböck-Noé, der Präsidentin des Horner Lions Club. „Als kleines Dankeschön haben wir Valentina und ihrer Mama als Erinnerung einen Plüsch-Löwen, unsere ,Die Löwen sind los!‘-Chronik und einen LÖ-WEIN für die Mama überreicht“, berichtet Surböck-Noé.

Und die Löwen lassen die quirrlige Valentina auch nach ihren Besuchen nicht los: „Sie ist voll begeistert und lernt die Namen der Löwen jetzt auswendig“, erzählt Verena Sabathiel – natürlich mit Mamas Hilfe.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.