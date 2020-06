An der Weinstraße Weinviertel geht was weiter – unter diesem Motto werden derzeit in den 24 Mitgliedsgemeinden der Weinstraße „Schlüssellöcher“ aufgestellt, die die schönsten Plätze der Region in Szene setzen sollen. In Röschitz steht ein solches Schlüsselloch seit wenigen Tagen in der Nähe der Weinviertel-Warte. Schaut man durch das Schlüsselloch, so offenbart sich ein atemberaubender Blick auf Röschitz mit seiner Pfarrkiche in der Mitte. In die andere Richtung kann man auch die Weinviertel-Warte selbst in Augenschein nehmen.

App, Karte und Website kommen demnächst

Mit den Schlüssellöchern will man die Story rund um das Schlüsselerlebnis Weinstraße Weinviertel symbolisieren. Die besten Plätze in den jeweiligen Gemeinden wurden dafür ausgewählt. Darüber hinaus gibt es aber auch einige „Geheimtipps“ und „Foto-Points“, zu denen Wegweiser führen und an denen sich Gäste fotografieren oder einfach verweilen können. Aber auch der eigenen Bevölkerung soll so die Schönheit der Region vor Augen gehalten werden. Derzeit wird, wie Vorstandsmitglied Regina Weineck-Forman erzählte, auch noch an einer App gearbeitet, die das touristische Erlebnis in der Region noch verbessern soll. Dabei wird mit einer steirischen Experten-Firma zusammen gearbeitet, die ähnliche Projekte in der Steiermark bereits umgesetzt hat. Mit der App soll es dann möglich sein, durch die Gegend zu wandern und touristische Highlights der Region angezeigt zu bekommen. Auch eine neue „Erlebniskarte“ und eine neue Website, in der alle Schlüsselerlebnisse, alle Weinstraßen-Betriebe, Rad- und Wanderwege, und vieles mehr beschrieben sind, soll es bald geben.

„Der Grundgedanke ist eine Plattform zu schaffen - ob App, Karte oder Homepage - die alle wichtigen Infos für unsere Gäste in der Region übersichtlich zusammenfasst“, sagte Tanja Dworzak, Obfrau der Weinstraße. Damit soll auch eine Vernetzung der Regionen Schmidatal, Pulkautal, Retzer Land und Hollabrunn geschaffen werden. Aus Röschitz gehören 25 Winzer und zwei Gastronomie-Betriebe der Weinstraße Weinviertel an.