85-jähriger Motorradfahrer nach Kollision verletzt .

Eine 70-jährige Wienerin wollte am Donnerstagmorgen mit ihrem Pkw in Trabenreith auf der Kreuzung der L 8013 mit der L 8036 nach Wappoltenreith abbiegen und dürfte trotz Blick in den gegenüberstehenden Spiegel einen 85-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Horn übersehen haben. Er kam gerade aus Richtung Wappoltenreith.