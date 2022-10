Glasfaser: Jetzt wird gebaut

Mit dem Spatenstich für den Glasfaserausbau in Trabenreith erfolgte auch der Startschuss für den Breitband-Ausbau in der Gemeinde Irnfritz-Messern: „Der Spatenstich für so ein wichtiges Projekt ist immer etwas Besonderes“, erklärte Bürgermeister Hermann Gruber dabei.

250.000 Euro werden von Kabelplus für den Glasfaserausbau in Trabenreith investiert. Viele Haushalte in NÖ sind schon jetzt mit 30 Mbit gut versorgt, aber man müsse in die Zukunft blicken. „Die Datenmengen werden immer größer. Mit Glasfaser setzen wir auf die richtige Infrastruktur“, betonte Gruber und zeigte sich froh, dass sich 70 Prozent der Haushalte angemeldet haben.

Zwei Kilometer an Trassen werden vom Generalunternehmen Held & Francke für die Verlegung der Rohre gegraben. Die ersten Anschlüsse sollen Anfang nächsten Jahres aktiviert werden. Geschäftsführender Gemeinderat Gerald Grestenberger betonte, „dass eine leistungsfähige Glasfaserinfrastruktur einen wesentlichen Faktor für Lebensqualität“ darstelle. Für Bürgermeister Gruber habe die Pandemie gezeigt, dass instabile Internetverbindungen in unserer digitalen Welt keinen Platz mehr haben. Nur Glasfaser stelle sicher, dass ausreichend Kapazitäten für digitales Arbeiten vorhanden seien. Und für Vizebürgermeister Karl Weiß „ist der digitale Wandel bereits voll im Gang“. Er freue sich, dass die Bevölkerung bald vom ultraschnellen Internet profitieren werde.

