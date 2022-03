Es wird weiter Hauben in Horn geben

Kaum hat im Landesklinikum Horn ein Baby das Licht der Welt erblickt, können sich die glücklichen Eltern als beliebtes Willkommensgeschenk eine bunte Babyhaube aussuchen. Schon seit dem Jahr 2014 gute Tradition und viele kennen diese bunten Wollhauben, die die Neugeborenen tragen, wenn in der Geburtenstation erste Fotos gemacht werden. Diese Hauben, jede ein echtes Unikat, strickt Hebamme Renate Purker in liebevoller Handarbeit. Aktuell etwa 400 Stück im Jahr, über 3.200 Hauben seit Beginn. Da vergeht kaum ein Tag, an dem die Stricknadeln nicht klappern.

Mit ihrer Pensionierung und an den Wollkosten drohte diese besondere Aktion allerdings zu scheitern. Davon hörten NÖAAB-Gemeindegruppenobmann und Gemeinderat Stefan Keusch aus Horn und St. Bernhard-Frauenhofens Bürgermeisterin Gabi Kernstock als Bezirksleiterin der ÖVP-Frauen und waren sich schnell einig: „Diese wunderbare Idee darf nicht enden, nur weil es an den Kosten für die Wolle liegt.“

Daher wurde in Zusammenarbeit mit Julia Maurer vom bekannten Horner Handarbeitsgeschäft beschlossen, dass der NÖAAB-Horn und die ÖVP-Frauen im Bezirk gemeinsam die anfallenden Materialkosten übernehmen. „Diese schöne Aktion wird also weiter bestehen und noch vielen Jungfamilien Freude bereiten“, sagt Keusch. Schließlich gefalle es allen Beteiligten, wenn die Fotos der handgefertigten Hauben in der Babygalerie der NÖN oder direkt auf den Geburtstagskarten zu sehen sind, ergänzt Kernstock. „Die Hauben halten die Körpertemperatur stabil, wärmen an kalten Tagen und schauen super aus.“

Auch die leitende Hebamme Renate Altmann und Klinikum-Direktor Franz Huber freuen sich, dass diese nette Aktion mit Unterstützung der Volkspartei weitergeht und Renate Purker fleißig weiter stricken wird.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden