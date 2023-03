Osterkonzert im Zeichen der Hoffnung in der Basilika Maria-Dreieichen

In ihren Texten lädt die Autorin Andrea Schwarz jenseits von Kitsch und Kommerz dazu ein, die Passionszeit und das Osterfest neu zu entdecken. Alltagsnah und ehrlich, behutsam und zupackend nahmen ihre Texte die Menschen mit, sich auf dem Weg von Aschermittwoch über Ostern bis hin zu Pfingsten den Dunkelheiten des Lebens zu stellen und offen zu werden für Auferstehung und neues Leben, das vielleicht auf ganz verblüffende und unerwartete Weise erfahren werden will.

Der Vortrag von Christian Suchy war voller Hoffnung, Vertrauen und Begeisterung - und steckte an. Zwischen den Hoffnungstexten brachten die Stimmtoniker „Geistliche Chor-Music“ von Heinrich Schütz zur Aufführung. Kurze, eher schlichte Stücke standen neben lang ausgearbeiteten von großer Ausdrucksintensität, fröhlich optimistische neben klagend bittenden auf dem Programm. In der Interpretation der Werke von Heinrich Schütz vereint das Ensemble Ideen zur lebendigen poetischen Gesangskultur.

Am Ende waren die Besucher reichlich belohnt durch höchsten Kunstgenuss und wertvolle musikalische Erfahrungen, die Herz und Geist gleichermaßen in Schwingung versetzte. Mit vorzüglich klarer Diktion spürten die Ensemblemitglieder den melodischen und harmonischen Wendungen nach, die Schütz als Tonmalereien gesetzt hat und die auch so interpretiert werden sollten.

