Geraser Erdäpfelfest feierte tolles Comeback

Der Zweite Landtagspräsident Gottfried Waldhäusl (rechts) bei seiner Runde durch die Stände am Erdäpfelfest mit Erdäpfelkönigin Anna Katharina (2. von rechts), Erdäpfelprinzessin Lena Maria, Moderator Wolfgang Riener und den Eräpfel-Mäusen. Gottfried Waldhäusl warf bei der Feuerwehr Geras gemeinsam mit Rupert Tiller, Roland John, Chrstioph Schnopfhagen und Christopher Maurer einen Blick in die Feldküche, in der herrliches Erdäpfel-Gulasch köchelte. Auch das Team des USV Geras versorgte die Gäste. Leckere Karpfen-Burger gab es bei Susi Sajn und Alexander Graffi.

